Uniqlo bevestigt langverwachte winkelopening in Utrecht

Japanse kledingketen Uniqlo breidt verder uit in Nederland met de opening van de eerste Utrechtse winkel. De nieuwe vestiging, gelegen aan de Oudegracht 127 in het historische hart van de stad, opent naar verwachting in het voorjaar van 2026. Zo staat in een persbericht. Dat het om een strategische Nederlandse expansie gaat, blijkt uit eerdere openingen in het afgelopen jaar te Amsterdam, Rotterdam en Amstelveen.

De winkel in Utrecht krijgt een verkoopoppervlakte van circa 750 m² op de begane grond en biedt collecties voor dames en heren, waaronder Uniqlo’s seamless down-donsjassen en heattech-thermokleding waar het merk bekend om staat, inclusief de hogere kwaliteiten van kasjmier.

Ter voorbereiding op de opening start Uniqlo een wervingscampagne voor functies als Sales Assistant en Visual Merchandiser. Fans worden uitgenodigd om hun enthousiasme te delen via social media met de hashtag #UNIQLOUtrecht.