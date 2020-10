Uniqlo neemt zustermerken Theory en Comptoir des Cotonniers op in Tokyo-winkel

De Uniqlo-winkel in Tokyo maakt in het concept plaats voor zustermerken Theory en Comptoir des Cotonniers, zo meldt het moederbedrijf van de drie merken Fast Retailing Co. Ltd. in een persbericht.

De twee merken zullen op de eerste en tweede verdieping van het pand in Tokyo een plaats krijgen. Fast Retailing geeft aan dat Uniqlo altijd streeft naar het maken van kleding die voldoet aan de lifestyle eisen van iedereen. De kwaliteit en comfort van het New Yorkse merk Theory en Parijse merk Comptoir des Cotonniers sluit volgens het bedrijf aan bij Uniqlo. Door de drie merken samen te brengen in het pand zorgt dat klanten items van de merken makkelijker kunnen combineren en de ‘vreugde van kleding uitkiezen kunnen ervaren’, aldus het persbericht.

Fast Retailing Co. Ltd. meldt in het bericht niet of het de bedoeling is om de twee merken ook in andere Uniqlo-winkels wereldwijd te implementeren. Uniqlo heeft bijvoorbeeld in de Benelux al winkels in Amsterdam, Den Haag, Brussel en twee in Antwerpen.