Uniqlo opent aankomende herfst eerste winkel in Luxemburg

De internationale retailer Uniqlo opent aankomende herfst zijn eerste winkel in Luxemburg. De opening kenmerkt de volgende stap van de uitbreidingsplannen van het bedrijf binnen de Benelux, schrijft Uniqlo dinsdag in een persbericht.

De winkel telt 950 vierkante meter oppervlakte, verspreid over drie verdiepingen: kelder, begane grond en eerste verdieping. De winkel zal de volledige ‘core collectie’ voor dames, heren en kinderen aanbieden.

“We voelen ons vereerd om voor het allereerst een verbinding te maken tussen klanten in Luxemburg en onze LifeWear filosofie - kleding gemaakt vanuit onze Japanse waarden van simpliciteit en kwaliteit met een lange levensduur - en ontworpen om te helpen bij het verbeteren van mensen hun dagelijks leven. We kijken ernaar uit om in contact te komen met lokale bewoners, ‘frontateliers’ en de vele bezoekers van deze dynamische en kosmopolitische stad”, aldus Taku Morikawa, Chief Executive Officer van UNIQLO Europa, in het persbericht.

De winkel bevindt zich op 22 Grand-Rue in Luxemburg. Uniqlo is voor deze winkel nog op zoek naar medewerkers.