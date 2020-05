Uniqlo opent tweede winkel in Nederland in Den Haag

Uniqlo breidt uit in Nederland. De Japanse winkelketen opent dit najaar een tweede winkel in het land en heeft gekozen voor Den Haag. De exacte openingsdatum wordt op een later tijdstip gecommuniceerd, aldus het persbericht.

Uniqlo heeft aan de Grote Marktstraat 30 in totaal 920 vierkante meter tot de beschikking. In de winkel zal dan ook het volledige assortiment core items voor heren, dames en kinderen aanbieden. Bij de komst van Uniqlo naar Nederland in het najaar van 2018 werd al gehint op meer winkels in het land. CEO Tadashi Yanai meldde toen al tijdens een persconferentie graag de Nederlandse consument van dienst te willen zijn met meer winkels. “Heeft u suggesties waar we moeten zitten of zijn er steden die ons graag willen hebben, dan horen we het graag,” zo zei de CEO toen al enthousiast.

“Hoewel we ongekende tijden hebben meegemaakt met de pandemie, heeft deze situatie ook het belang aangetoond van het samenkomen als één en het met elkaar verbonden blijven. Met de lancering van UNIQLO Grote Marktstraat kijken we ernaar uit te verbinden met de mensen van de dynamische en vooruitstrevende stad Den Haag en hopen we comfort te kunnen bieden middels onze LifeWear.” zegt Taku Morikawa, Chief Executive Officer van UNIQLO Europe, in het persbericht.

Beeld: Uniqlo