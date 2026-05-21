Uniqlo: Peace For All T-shirts brengen ruim 17 miljoen euro op

Uniqlo kondigt vijf nieuwe T-shirtontwerpen aan voor het liefdadigheidsproject Peace For All, een actie die al meer dan 17 miljoen euro heeft opgebracht.

Sinds de lancering van het project in 2022 zijn er wereldwijd meer dan tien miljoen T-shirts verkocht. De volledige opbrengst gaat naar humanitaire partnerorganisaties: de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de Vluchtelingen, Save the Children* en Plan International**.

Nieuwe bijdragen aan het project komen van Sofia Coppola, Ke Huy Quan en het Displacement Film Fund. Dit fonds doneert de opbrengst direct ter ondersteuning van ontheemde filmmakers (regisseurs die hun land moesten verlaten) en verhalen over ontheemden. Daarnaast worden er nieuwe ontwerpen van Miffy en Snoopy gelanceerd.

Sofia Coppola kiest voor een foto van een zwaan met de handgeschreven tekst ‘Peace for All’. Ke Huy Quan gebruikt de uitdrukking ‘Keep Smiling’ met een handgetekende smiley. De ontwerpen van Snoopy en Miffy benadrukken de thema's liefde en familie. De visual van het Displacement Film Fund combineert woorden gerelateerd aan vrede, gekozen door filmmakers die door het programma worden ondersteund.

*Save the Children is een internationale niet-gouvernementele organisatie, opgericht in het Verenigd Koninkrijk in 1919. De organisatie zet zich in voor de bescherming van kinderen, toegang tot onderwijs, gezondheidszorg, noodhulp en de strijd tegen armoede en geweld tegen kinderen.

**Plan International is een humanitaire en ontwikkelingsorganisatie, opgericht in 1937. De organisatie richt zich voornamelijk op kinderrechten, gendergelijkheid, toegang tot onderwijs, bescherming tegen geweld en de empowerment van jonge meisjes en vrouwen.