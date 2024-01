Utrechts duurzaam warenhuis E&Co gaat verhuizen

Warenhuis E&Co, eerder bekend als Green Up, gaat verhuizen. De winkel met duurzame producten en services verhuist binnen Utrecht, zo is te lezen op de website.

E&Co verhuist van de kenmerkende plek op de hoek van de Oudegracht naar de Lange Viestraat vlakbij Utrecht Centraal Station en de Bijenkorf. De verhuizing is ingegeven door de verbouwing van het pand waar E&Co de laatste 2,5 jaar zich bevond.

Het iconische pand, met de naam ‘Magazijn de Zon’ was voor de komst van het duurzame warenhuis de plek waar boekenwinkel Broese te vinden was. Verder terug in de geschiedenis van het pand is ook warenhuis V&D er te vinden. Vanaf 2025, na de verbouwing, moet het pand een nieuwe invulling krijgen. De Gemeente Utrecht wil dat het pand ‘een publieke hotspot’ wordt en de invulling moet bijdragen aan ‘een leefbare en aantrekkelijke binnenstad’.