Utrechtse winkel E&co vindt nieuwe locatie

Duurzaam warenhuis E&co heeft een nieuwe locatie gevonden. Eerder was al bekend dat de winkel op de Lange Viestraat weg zou gaan, maar bleek een locatie op de Lange Elisabethstraat niet door. Nu heeft de winkel toch een nieuw thuis gevonden op de Oudegracht.

Het bedrijf zal zich vestigen in de oude locatie van Pearle op Oudegracht 109. “Een charmant monumentaal pand aan de beroemde Oudegracht met volop sfeer. Een stuk kleiner qua ruimte, maar we nemen jullie favoriete producten natuurlijk mee”, zo is te lezen op Instagram.

Op dit moment wordt er in de locatie op de Lange Viestraat een uitverkoop gehouden. Het bedrijf zit hier pas sinds begin 2024. Daarvoor was het te vinden in het pand ‘Magazijn de Zon’ tegenover restaurant Winkel van Sinkel.