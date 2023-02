UWV: Werkgevers hebben steeds meer moeite met vervullen vacatures

In 2022 was ruim de helft van de ontstane vacatures moeilijk vervulbaar, dat blijkt uit een werkgeversonderzoek van het UWV. Werkgevers zien een gebrek aan reacties van sollicitanten en een gebrek aan de juiste vaardigheden, vakkennis of werkervaring.

Zo’n 58 procent van de ontstane vacatures was moeilijk vervulbaar in 2022. Een jaar eerder lag dat nog drie procent lager, blijkt uit het onderzoek. Volgens 84 procent van de werkgevers zijn vacatures moeilijk te vervullen omdat er te weinig sollicitanten reageren. Zo’n 45 procent geeft aan dat sollicitanten niet over de juiste vaardigheden beschikken en 35 procent zou niet voldoende vakkennis hebben.

Ruim de helft van de vacatures blijft dus open staan. Dat zorgt voor uitdagingen bij werkgevers én werknemers, want 42 procent van de werkgevers verdeelt het werk onder zittende werknemers. Daarnaast laat 87 procent van de werkgevers de vacatures langer openstaan en 69 procent zet andere wervingskanalen in.

Een andere oplossing die regelmatig voorkomt, is het aannemen van iemand die niet helemaal aan de functie-eisen voldoet. De aangenomen sollicitant wordt dan vaak verder opgeleid door de werkgever.

Arbeidsmarktadviseur Erica Maurits, in het persbericht: “De krapte op de arbeidsmarkt is in 2022 op een hoogtepunt terecht gekomen. In het tweede kwartaal was de krapte zelfs zo groot dat er veel meer vacatures waren dan werkzoekenden en dat er in alle beroepsgroepen sprake was van een krappe arbeidsmarkt. Dit droeg eraan bij dat bijna zes op de tien ontstane vacatures volgens werkgevers moeilijk vervulbaar waren.”