V&D-pand Kalverstraat is omgetoverd tot showroom van Chinees elektrisch automerk

Het voormalige V&D-pand aan de Kalverstraat, dat al zeven jaar leeg staat, krijgt vanaf dit najaar een nieuwe invulling. Daar waar het eerst fungeerde als een 'walhalla voor shopfanaten’, zal het nu autofans aantrekken.

Het pand wordt namelijk een flagshipstore van het Chinese elektrische automerk Zeekr - een dochterbedrijf van het Chinese concern Geely, zo schrijft Het Parool. Zeekr tekende een huurcontract van vijf jaar.

Dat betekent dat het pand een geheel andere invulling krijgt. Zo worden de roltrappen verwijderd en wordt de kelder klaargemaakt voor een experiencegedeelte, schrijft Het Parool. De eerste verdieping blijft overigens te huur. De bovenste verdiepingen fungeren al jaren als kantoorruimte.

“Nadat V&D wegging hebben we een tijd verbouwd,” vertelt Xavier Noach van pandeigenaar IEF Capital tegen Het Parool. “Vervolgens kwam corona en was het wachten op een goede huurder. We willen hier ook niet de zoveelste snoepjeswinkel hebben, maar een hoogwaardige, unieke partij. Dat was een zoektocht.”

Dat automerken de stap wagen zich tussen kledingwinkels te begeven in de winkelstraat is volgens het Parool niets nieuws en zal in de toekomst vaker voorkomen. Zo zijn Polestar, Lynk & Co en Vinfast in de Amsterdamse winkelstraten te vinden en zit Xpeng zelfs gevestigd in de Mall of the Netherlands.

De verkoopwereld binnen de auto-industrie is veranderd. “Autokopers oriënteren zich eerst op internet, zeker progressieve consumenten die op zoek zijn naar een elektrisch voertuig. Pas als ze zichzelf al goed hebben geïnformeerd willen ze naar een showroom, maar niet ergens op een industrieterrein”, aldus topman Spiros Fotinos van Zeekr tegen Het Parool.