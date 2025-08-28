Vabotti-winkels in Breda worden Assem en Floris van Bommel

De Vabotti schoenenwinkels in Breda krijgen in 2026 een nieuwe naam. De damesschoenenwinkel aan de Veemarktstraat gaat vanaf maart verder als Assem-boutique, terwijl de herenschoenenwinkel aan de Grote Markt in het najaar transformeert tot een Floris van Bommel-store.

De Vabotti-winkels, jarenlang een gevestigde naam in de Bredase binnenstad, worden daarmee opgenomen in twee sterke merken in de schoenenbranche. Voor Assem betekent de toevoeging van de damesschoenenwinkel de 11e nieuwe boutique van 2025 en de 22e in totaal. “Na de eerdere overname van Vabotti’s winkel in Tilburg met Omoda, voegen we met Vabotti’s dameswinkel een geweldige nieuwe Assem-boutique toe in Breda. Een levendige stad die heel goed bij Assem past”, zo vertelt Jan Baan, CEO van Omoda en Assem, in een persbericht.

Het personeel van de dameswinkel blijft behouden en komt in dienst van Assem. Axel van Bommel benadrukt in het persbericht: “De Vabotti dameswinkel is een prachtige winkel, mede door een heel sterk team. We hebben altijd fantastisch met hen gewerkt en zijn heel blij dat dit team hun goede plek behoudt in de Assem-boutique.”

De nieuwe Assem-winkel zal een collectie schoenen voeren met merken als Hogan, Santoni en Tod’s en mogelijk ook een geselecteerde dameskledingcollectie.

De herenschoenenwinkel blijft in de Van Bommel-familie en gaat verder onder de vlag van Schoenfabriek wed. J.P. van Bommel. Commercieel directeur Pepijn van Bommel zegt hierover in een persbericht: “Axel en Hein van Bommel zijn jarenlang met hun winkels onder de naam ‘Van Bommel schoenmode’ en later ‘Vabotti’ ambassadeurs voor de schoenenbranche en onze merken geweest. We zijn blij de generaties lange ‘Van Bommel traditie’ in Breda voort te mogen zetten.”

De naamswijzigingen markeren een nieuw hoofdstuk voor de twee winkels in Breda. De Assem-boutique opent in maart 2026, de Floris van Bommel-store volgt in het najaar van datzelfde jaar.