Vakbond FNV wil een koopgektecompensatie voor winkelmedewerkers

Nederlandse vakbond FNV wil dat medewerkers die werken in winkels, callcenters en distributiecentra een compensatie krijgen. Veel van deze medewerkers draaien volgens de vakbond overuren rondom Black Friday, Sinterklaas en Kerst. Daarom pleit de bond voor een ‘koopgektecompensatie’.

“Mensen worden in november en december massaal opgefokt om cadeaus te kopen, zowel in winkels als online. De werknemers die dit mogelijk maken, zien weinig terug van de gigawinsten die dat voor hun werkgever oplevert. Voor hen zijn deze weken vooral een slijtageslag”, stelt Elly Heemskerk, bestuurder FNV Callcenters in het bericht. “Voor het offer dat al deze onzichtbare krachten brengen, zou een koopgektecompensatie in januari een terechte en zichtbare waardering van hun inzet zijn.”

FNV denkt aan een compensatie tussen de 500 en 1.000 euro. Ook kan de compensatie uitbetaald worden in vrije dagen. Of aan de oproep van FNV gehoor wordt gegeven is niet duidelijk. De piekmaanden aan het einde van het jaar worden steeds heftiger. Klantencontact schiet met 300 procent omhoog en agressie neemt toe, aldus de vakbond.