Van creatief tot strategisch: De impact van AI op de mode-industrie volgens Euromonitor

Generatieve kunstmatige intelligentie (GenAI) is geëvolueerd van een opkomende innovatie naar een onmisbare strategische component voor de mode-industrie. Volgens het meest recente rapport van Euromonitor International herdefinieert deze technologie de creatieve processen en de interactie met klanten, wat een keerpunt markeert in de manier waarop modebedrijven opereren.

In een dynamische en competitieve markt is de implementatie ervan niet langer een alternatief, maar een noodzaak voor merken die verandering willen leiden. Is uw bedrijf klaar om deze strategische stap te zetten?

Het rapport over GenAI is gebaseerd op deskresearch, enquêtegegevens (Voice of Consumer en Voice of the Industry) en discussies tijdens conferenties, panels en bijeenkomsten met experts op het gebied van kunstmatige intelligentie, retail en e-commerce. De conclusie is dat GenAI een zakelijke prioriteit is in de mode, met directe toepassingen die de interactie met klanten en retail transformeren, dat consumenten het gemak ervan waarderen en dat de integratie, zoals het gebruik van de ChatGPT API, economisch en toegankelijk is.

Marguerite Le Rolland, Industry Manager Apparel & Footwear bij Euromonitor International, benadrukt dat de integratie van GenAI verder gaat dan alleen het implementeren van technologische tools: het gaat om een strategische transformatie van de gehele bedrijfsvoering. Van productpersonalisatie tot duurzaamheid, GenAI herdefinieert hoe merken ontwerpen, produceren en zich verhouden tot consumenten.

Het effectief toepassen van GenAI houdt meer in dan alleen het integreren van nieuwe tools. Het vereist een diepgaand begrip van hoe deze technologie de klantervaring kan verbeteren, interne processen kan optimaliseren en duurzaamheidsdoelstellingen kan bevorderen. Le Rolland identificeert vier belangrijke pijlers om dit te bereiken:

Het verhogen van de conversie in e-commerce door middel van intuïtieve AI-assistenten.

Ervoor zorgen dat chatbots functioneel en gebruiksvriendelijk zijn, waardoor frustraties worden voorkomen.

Het implementeren van feedbacksystemen om de data te verrijken en de gebruikerservaring te optimaliseren.

Het behouden van een kritische menselijke benadering om de processen te controleren en risico's in verband met bias te voorkomen.

Personalisatie als concurrentievoordeel

Personalisatie is uitgegroeid tot een belangrijk concurrentievoordeel in de mode-industrie, waar 28 procent van de consumenten, volgens Euromonitor, op zoek is naar winkelervaringen die zijn afgestemd op hun behoeften. Generatieve AI positioneert zich als een transformerende tool, waarmee merken aan deze verwachtingen kunnen voldoen via virtuele assistenten, intelligente aanbevelingen en interactieve platforms die de klantervaring herdefiniëren.

In deze context introduceerde Bershka het "Custom Lab", een platform waarmee klanten kleding kunnen personaliseren met hun eigen borduursels. Dit weerspiegelt een strategie gericht op personalisatie die de emotionele band met consumenten versterkt en on-demand productiemodellen stimuleert, waardoor verspilling wordt verminderd en duurzaamheidsdoelen worden nagestreefd.

H&M heeft deze trend nog een stap verder gebracht met hun "Creator Studio", een tool die wordt aangedreven door kunstmatige intelligentie en waarmee gebruikers gepersonaliseerde kleding kunnen ontwerpen. Hiermee combineren ze creativiteit en technologie om een unieke co-creatie-ervaring te bieden.

Innovaties in de e-commerce

Grote platforms zoals Tmall, Zalora en Myntra benutten deze technologie al om hun aanbod te optimaliseren en hun concurrentiepositie op de markt te versterken.

Een prominent voorbeeld is Alibaba en hun chatbot Wenwen, gelanceerd in september 2023. Deze AI-gedreven assistent is door meer dan 5 miljoen mensen gebruikt, wat aantoont dat hij de interactie tussen consumenten en het platform aanzienlijk kan verbeteren door snellere en meer gepersonaliseerde antwoorden te bieden.

Credits: Photo Credits: Eerste collectie van Stradivarius hergeïnterpreteerd met kunstmatige intelligentie. Foto met dank aan.

AI heeft ook reclamecampagnes getransformeerd. Stradivarius, onderdeel van de Inditex Group, lanceerde onlangs de campagne voor hun eerste met AI ontworpen collectie, met virtuele modellen die met deze technologie zijn gegenereerd. Deze innovatie verlaagt niet alleen de kosten, maar spreekt ook een jong publiek aan dat op zoek is naar innovatieve en creatieve digitale ervaringen.

In de Spaanse modewereld heeft Desigual zich gepositioneerd als een innovator met hun "On Demand" concept, volledig ontworpen met AI en inmiddels al vier collecties omvattend. Dit model maakt het mogelijk om de klantervaring te personaliseren en tegelijkertijd de resources te optimaliseren door middel van on-demand productie, waardoor overschotten worden vermeden en wordt ingespeeld op de voorkeuren van de consument.

Een duurzame toekomst

Ontwerp van de vierde “On Demand” collectie van Desigual, met on-demand geproduceerde stukken gegenereerd met behulp van generatieve AI-tools. Credits: Desigual.

Naast het stimuleren van e-commerce speelt GenAI een sleutelrol in de transitie naar een duurzamere mode-industrie. Door on-demand productie mogelijk te maken, zoals in het geval van Desigual, wordt voorraadopbouw geëlimineerd en wordt verspilling aanzienlijk verminderd.

Deze aanpak bevordert niet alleen een efficiënter model, maar biedt ook een antwoord op een van de grootste uitdagingen waar de mode-industrie voor staat, door concrete oplossingen te bieden om dit probleem aan te pakken. Van het optimaliseren van toeleveringsketens tot het verminderen van afval, deze technologie profileert zich als een essentiële bondgenoot om circulaire productiemodellen te bereiken.

Andere initiatieven richten zich op duurzaamheid door middel van AI. Zo heeft Buff productiesystemen geïmplementeerd die zijn afgestemd op de marktbehoeften, en ontwerpen startups zoals The Fabricant digitale mode die de behoefte aan fysieke samples elimineert, waardoor de milieu-impact wordt geminimaliseerd.

Het vermogen om de vraag te voorspellen en resources te optimaliseren draagt niet alleen bij aan ecologische duurzaamheid, maar versterkt ook de winstgevendheid van bedrijven in een markt die zich steeds meer bewust is van verantwoorde praktijken.

Ethische en regelgevende uitdagingen

Ondanks het enorme potentieel van GenAI is de implementatie ervan niet zonder uitdagingen. Regelgeving en ethisch beheer zijn belangrijke kwesties die zich snel ontwikkelen. De Europese Unie werkt bijvoorbeeld aan de AI-wet, die tot doel heeft een duidelijk regelgevend kader te creëren voor de ontwikkeling en het gebruik van deze technologie.

Bedrijven moeten proactief zijn, niet alleen bij het naleven van de opkomende regelgeving, maar ook bij het garanderen dat hun algoritmen transparant en vrij van bias zijn. Ethische verantwoordelijkheid is niet alleen een wettelijke verplichting, maar ook een kans om vertrouwen op te bouwen bij consumenten en de reputatie van het merk te versterken.

Bron: Rapport Gen AI: Transforming fashion retail experiences van Euromonitor International en e-mailgesprek met Marguerite Le Rolland, Industry Manager Apparel & Footwear bij Euromonitor International.

Samenvatting Generatieve kunstmatige intelligentie (GenAI) is essentieel voor de mode-industrie en transformeert creatieve processen en de interactie met klanten.

GenAI maakt personalisatie van producten, optimalisatie van interne processen en vooruitgang op het gebied van duurzaamheid mogelijk, waardoor de klantervaring wordt verbeterd.

Hoewel GenAI grote voordelen biedt, moeten bedrijven ethische en regelgevende uitdagingen aangaan en zorgen voor transparante en biasvrije algoritmen.