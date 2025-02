Van Tilburg in Ravenstein sluit vanwege gezondheidsproblemen bij zaakvoerder

Moderetailer Van Tilburg sluit de deuren in Ravenstein. Zaakvoerder Ria van Tilburg kampt met gezondheidsproblemen, nadat ze in de laatste coronagolf het virus te pakken kreeg, zo schrijft het Brabants Dagblad. Ze geeft aan na het laatste inkoopseizoen in oktober te stoppen.

Ria is nu 67 en had nog graag even door gewild met Van Tilburg in Ravenstein, maar het werk werd te zwaar. Tijdens inkoopseizoenen reist ze makkelijk duizend kilometer per week door Nederland om showrooms met kleding te bezoeken, zo vertelt ze aan het BD. “Het rijden ging goed, maar de trappen oplopen, bleek ik niet goed meer te kunnen. Het werd te zwaar.”

De zaakvoerder neemt op 28 februari afscheid van haar klanten en het personeel. Ria’s ouders, Jo en Mien van Tilburg, startten de Ravensteinse Van Tilburg in 1953. Ria was als klein meisje al te vinden in de winkel, maar op haar zeventiende mocht ze pas echt aan de slag. Na het behalen van haar rijbewijs kon ze gelijk op inkoop. Van Tilburg verhuisde in 1967 naar buiten de grachten van Ravenstein, waar de winkel nog steeds is gevestigd.