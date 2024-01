Van Tilburg winkel in Nistelrode overgedragen aan derde generatie

Van Tilburg, al 72 jaar een begrip, geeft een van haar drie filialen over aan de derde generatie. Twee zoons, Paul en Matthijs, nemen het bedrijf over. Ouders Peter en Elly, die al 45 jaar de winkel in het centrum van Nistelrode runnen, doen een stap terug. Dat meldt het Brabants Dagblad.

De winkel wordt overgenomen door zoons Paul en Matthijs. Vorig jaar namen zij alle directietaken van hun ouders over. Paul, de oudste zoon, versterkte in 2009 het familiebedrijf. Het idee om een webshop op te richten komt van hem. Matthijs komt na zijn studie in 2011 bij het bedrijf. Onder hun bewind steeg de bruto jaaromzet van Van Tilburg Mode & Sport naar 90 miljoen euro.

Elly, die door haar man geprezen wordt als de beste mode inkoper, zal het vak missen. “Reizen naar beurzen, de nieuwe collectie uitzoeken en onze relaties beheren. Ik vond alles even leuk om te doen. Daarom was loslaten zo lastig en ik ben daar vooraf best onrustig over geweest. Ik dacht dat niemand mijn werk beter kon doen dan ik zelf. Nu zie ik cijfers die veel beter zijn dan toen ik er zat. Best confronterend.”

Peter en Elly vertellen aan het Brabants Dagblad nu “alle ruimte voor de kleinkinderen, familie en vrienden. En reizen, een hobby waar voorheen niet veel tijd was.” Ook staat meer reizen op het programma. Dit jaar zijn ze in Portugal, Italië, Spanje, Noorwegen en Finland geweest.” Ze geven toe: “Ook wel een beetje om letterlijk afstand te nemen van de winkel.”

Van Tilburg groeide uit tot de grootste zelfstandige modewinkel van Nederland. Een prestatie die bekroond werd met twee publieks- en een vakjury-brancheprijs. Zondag en maandag heffen ze met 545 collega’s en 500 genodigden het glas op 45 jaren.