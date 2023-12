Van Westen Mannenmode ontvangt predicaat Hofleverancier

Het Zeeuwse Van Westen Mannenmode ontving op de dag van het 100-jarig bestaan het predicaat Hofleverancier. Johan en Peter van Westen namen het predicaat in ontvangst van de commissaris van de koning tijdens een feestelijke jubileumavond.

Die avond werd ook het boek ‘Van Westen Mannenmode, een ode aan de rijke historie’ gepresenteerd, zo staat in het persbericht. Het boek bevat diverse verhalen en historische foto’s en biedt een kijkje in het ondernemerschap dat door de jaren heen veranderde. Het eerste exemplaar werd overhandigd aan de 91-jarige Diny van Westen.

Van Westen Mannenmode is een Zeeuwse mannenmoderetailer, gevestigd in Zaamslag. Het bedrijf wordt al drie generaties op rij gerund door familie Van Westen en viel al meerdere keren in de prijzen. Zo werd het bijvoorbeeld benoemd tot ModeZaak van het Jaar in 2000 en ontvingen het de Retail Excellence Award in 2004.