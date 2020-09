Vanaf februari 2021 heropenen de 43 Brantano-winkels als VanHaren

VanHaren bevestigt vandaag nogmaals dat het 43 Brantano-winkels overneemt, zo meldt het bedrijf in een persbericht. De betrokken winkels gaan op 1 oktober dicht en zullen vanaf februari 2021 geleidelijk openen als VanHaren-vestigingen.

VanHaren geeft aan de maanden nodig te hebben om de winkels de ‘ typische look and feel te geven en het personeel op een professionele manier op te leiden in overeenstemming met de normen en waarden van het bedrijf’. VanHaren geeft ook aan haar best te doen zoveel mogelijk personeelsleden van Brantano een baan aan te bieden. “

Het bedrijf beseft dat het voor de werknemers van Brantano een zware periode is, na een al erg zwaar en onzeker voorjaar. Samen met de sociale partners zullen ze er alles aan doen om zo zorgvuldig mogelijk de beste oplossingen uit te werken.”

VanHaren gaat nogmaals in op het overname proces en geeft aan dat het ‘menens’ is, een opmerkelijke uitspraak. “Het managementteam neemt de komende weken weer contact op met de sociale partners om de volgende stappen van de herstart te bespreken. De integratie van de nieuwe personeelsleden, hun opleiding, en ‘training on the job’ zullen hierbij op de agenda staan. vanHaren vertrouwt erop dat de gesprekken met de sociale partners constructief en sereen kunnen verlopen,” aldus het bericht. De afgelopen weken leek er veel onrust te bestaan bij sociale partners en de werknemers van Brantano omdat duidelijkheid over de overname uitbleef. Met dit persbericht lijkt VanHaren hier nu op in te gaan. “De schoenenketen vindt een positieve houding belangrijk in de zakenwereld, en dit zal het bedrijf helpen om van de meer dan 40 winkels die het overneemt en de hiermee gemoeide investering, een succes te maken.”