VanHaren onthult welke Brantano-winkels ze overnemen

VanHaren heeft enkele weken na de aankondiging van de overname, nu ook bekend welke Brantano-winkels precies onder de keten gaan vallen. De Belgische tak zal nu ook door een nieuw team geleid gaan worden, zo wordt gemeld in het persbericht.

Scroll naar beneden voor de lijst met Brantano-vestigingen die onder VanHaren zullen vallen.

Het portfolio van VanHaren in België bestaat na de overname van de 40 Brantano winkels uit 56 winkels. Deze winkels zullen vanaf 1 oktober geleid gaan worden door Bie Buelens (Chief Transformation Officer) en Han Sterk (directeur VanHaren). “Ik ken het Belgische retaillandschap goed, en dit is een positief verhaal waar ik graag mijn tanden wil inzetten. Bovendien ben ik al eerder bij vanHaren aan de slag geweest en zal ik dus snel ingewerkt zijn. Ik hoop dat mijn expertise én die van de medewerkers zullen bijdragen aan het succes van vanHaren in België,” aldus Buelens in het persbericht. Bij het uitzoeken van de veertig Brantano-winkels is gekeken welke vestigingen het meest potentieel hebben voor het VanHaren concept. Alle winkels die worden overgenomen liggen in Vlaanderen. “De afgelopen weken vonden er vele en intensieve gesprekken plaats met de verhuurders van die panden. Deze vaak complexe onderhandelingen zijn inmiddels succesvol afgerond,” aldus het bericht.

VanHaren geeft aan dat het enkel de panden heeft overgenomen, dus dat Brantano-personeel niet automatisch de overstap maakt naar VanHaren. Het bedrijf benadrukt echter dat deze medewerkers wel heel welkom zijn. “We staan er heel erg voor open om oud-Brantano werknemers als nieuwe collega’s in de vanHaren familie te verwelkomen,” aldus Buelens. “We weten dat het professionele medewerkers zijn die zich met hart en ziel hebben ingezet, dus willen we ze alle kansen geven.”

Alle veertig vestigingen op een rijtje Aalst - Brusselsesteenweg 120

Aarschot - Liersesteenweg 224

Borsbeek - De Robianostraat 169/li>

Brugge - Sint Andries Legeweg 152

Brugge Sint Kruis - Maalse Steenweg 251

Deinze - Guido Gezellelaan 40H

Eeklo - Stationsstraat 82 (Krügercomplex)

Geraardsbergen - Astridlaan 38

Grimbergen - Waardbeekdreef 6

Hasselt - Kuringen Schampbergstraat 22B

Heist-op-den-Berg - Mechelsesteenweg 121 B

Ieper - Rijselsepoort 21

Knokke-Heist - Vlamingstraat 79

Kontich - Koningin Astridlaan 88

Lede - Wichelsesteenweg 190

Lier - Antwerpsesteenweg 499A

Lochristi - Antwerpsesteenweg 119

Lokeren - Zelebaan 67

Lommel - Buitensingel 60

Mariakerke - Staatskensstraat 2

Mechelen - Brusselsesteenweg 439

Mechelen - Elektriciteitsstraat 39

Ninove - Ring Oost 6

Olen Shopping Park - Lammerdries 4

Oostende - Torhoutsesteenweg 667

Oudenaarde Retailpark N60 - Westerring 45

Overijse - Steenweg op Brussel 285

Roeselare - Westlaan 189

Schelle - Boomsesteenweg 37

Sint-Joris-Winge - Gouden Kruispunt 44

Sint-Niklaas - Puitvoetstraat 5

Sint-Pieters-Leeuw - Bergensesteenweg 65

Sint-Truiden - Kattestraat 7

Stabroek - Picoplein 9

Torhout - Noordlaan 13

Waregem - Sint-Eloois-Vijve Gentsesteenweg 745

Wetteren - Zuidlaan 97

Wevelgem - Kortrijkstraat 329

Willebroek - Denderlaan 20

Zoersel Rodendijk 30

Beeld: Brantano