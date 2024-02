Vanilia opent tijdelijk archive store in Rotterdam

Op zaterdag 10 februari verandert de Vanilia-boutique aan de Beurstraverse (Koopgoot) tijdelijk in een archive store. Mode-items uit eerdere Vanilia-collecties zullen met hoge kortingen worden verkocht, aldus een medewerker van Vanilla tegen FashionUnited.

Vanilia heeft een nieuwe boutique geopend in Meent en sluit daarom het pand aan de Beurstraverse. De nieuwe boutique “heeft een prominente ligging in een bruisende straat vol winkels en horeca in het centrum van Rotterdam", aldus een persbericht.

Vanilia neemt afscheid van het pand in Berstraverse. Maar voor de deuren sluiten: een heuse outletsale. Items uit eerdere collecties zullen in de archive store flink afgeprijsd worden met 'kortingen tot wel 60 procent’, zo meldt een vanilla-medewerker. De sale loopt tot juni. De exacte sluitingsdatum is nog niet bekend.

Het Nederlandse damesmodemerk Vanilla heeft meer dan 150 verkooppunten. Daarnaast heeft het merk eigen winkels gevestigd in Amsterdam, Arnhem, Alkmaar, Amersfoort, Bergen, Breda, Den Bosch, Den Haag, Enschede, Groningen, Haarlem, Hoorn, Maastricht, Rotterdam en Utrecht.

Adres van de archive store: Beurstraverse 105, 3012 AT Rotterdam