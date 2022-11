Veel winkels houden deuren ondanks hoge energiekosten open

Ondanks de hoge energiekosten houden veel modewinkels hun deuren geopend, zo blijkt uit onderzoek dat nieuwssite NU.nl uitvoerde. Ongeveer zes op de tien winkels houden de deur open, terwijl vier op de tien klanten zelf de deur liet openen.

NU.nl noteerde het aantal open en gesloten winkeldeuren onder ruim zeshonderd winkels in tien steden waaronder Groningen, Maastricht, Leiden en Almelo. Met name filialen van modewinkels hielden hun deuren vaak open, zo bleek. Hierbij waren de grote winkels koploper. De zelfstandige winkelier sloot de winkeldeur relatief vaker.

Initiatieven om meer deuren gesloten te houden lijken te werken, zo blijkt uit plekken als het Utrechtse Driebergen, waar slechts een derde van de winkeldeuren open is. Veel winkels hebben hier een bordje van de lokale winkeliersvereniging aan de deur hangen waarin wordt uitgelegd dat de deur dicht is wegens energiebesparing, maar dat klanten gewoon welkom zijn.

Volgens Ina Smit-Roest, die als vertegenwoordiger van Driebergse winkeliersvereniging sprak met NU.nl, zijn er veel positieve reacties op initiatieven als deze. De besparingen zijn volgens haar dan ook hard nodig: "Ik hoor van mensen die van 1000 naar 4000 euro per maand gaan. De bedragen zijn gewoon exorbitant hoog."

Afgelopen augustus lanceerde branchevereniging INretail nog een campagne die winkeliers opriep de deuren dicht te houden. "Als je als winkelier je deur openhoudt, dan heb je iets uit te leggen aan de maatschappij", zei directeur Jan Meerman destijds tegen de NOS.

Dit keer uit INretail zich milder tegenover de winkeliers die hun deuren afgelopen weekend geopend hielden. Woordvoerder Paul te Grotenhuis deelde aan NU.nl mee te verwachten dat veel winkelhouders hun deuren afgelopen weekend openhielden om Black Friday. "Deze week gaat de temperatuur omlaag, je zult zien dat nog meer winkels gaan overstappen op een gesloten deur. Maar wel met een aankondiging dat klanten welkom zijn."

In Frankrijk en Spanje zijn winkeliers inmiddels al verplicht hun deuren gesloten te houden wanneer er verwarming of airco aan staat. In Nederland zijn dit soort verplichten tot nu toe nog uitgebleven.