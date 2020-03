Veja opent winkel tweede fysieke winkel wereldwijd in New York

Schoenmerk Veja is de oceaan overgestoken. Aan het einde van vorig jaar opende het de allereerste fysieke winkel in Parijs en nu heeft het een winkel geopend in New York. “De Verenigde Staten zijn onze grootste markt, de keuze voor New York was instinctief,” aldus mede-oprichter François Morillion in het persbericht.

“We kozen voor Mulberry Street omdat de atmosfeer hier veel weg heeft van de Parijse wijken waar we ons thuisvoelen. Deze locatie stelt ons in staat om projecten te lanceren waarin we geloven, om mensen en positieve initiatieven met elkaar te verbinden,” aldus Morillion in het bericht. Veja heeft zich gevestigd in het pand waar voorheen Creatures of Comfort zat, een populaire concept store van New York.

“Veel merken veranderen alles wanneer ze ergens intrekken. Het is hartverscheurend om te zien dat vloeren, materialen en meubels daarbij weggegooid worden, zelfs als ze nog zo goed als nieuw zijn,” aldus Sébastien Kopp, mede-oprichter van Veja, in het bericht. “Wij denken op precies tegenovergestelde wijze: de winkel van de toekomst zal heel eenvoudig zijn. We ervaren de geschiedenis die bij een bepaalde plaats hoort, voor ons vertelt een oude parketvloer een verhaal. Bovendien is het veel ecologischer om zoveel mogelijk oorspronkelijke elementen te bewaren en ermee te spelen.”

Neem alvast een digitaal kijkje in de New York-winkel van Veja.

Beeld: Veja/Brian Ferry