Verkort Zalando de retourtermijn van 100 naar 30 dagen?

Komt er een einde aan het enorme retourtermijn van Zalando? In een e-mail aan klanten meldt de e-tailer dat na 7 januari 2025 de retourtermijn verandert, maar uit een kleine rondvraag lijkt deze e-mail alleen naar Nederlandse klanten gestuurd te zijn.

Bij bestellingen die op of na 7 januari geplaatst zijn gaat een retourtermijn gelden van dertig dagen. Eerder gold er een termijn van honderd dagen. Het retouren blijft wel gratis, zo blijkt uit de e-mail.

"Gratis retourneren is sinds het begin een belangrijk onderdeel van onze servicebelofte", aldus Zalando tegen FashionUnited. "We willen klanten een fijne winkelervaring bieden door de paskamer naar hun huis te brengen. Zo kunnen klanten meerdere artikelen bestellen, thuis passen, en alleen houden en betalen voor wat echt past en bevalt."

"Als klantgericht bedrijf onderzoeken we regelmatig wat onze klanten belangrijk vinden. We hebben gemerkt dat meer dan 90% van onze klanten binnen 30 dagen retourneert. Een kortere retourtijd zorgt ervoor dat artikelen sneller weer beschikbaar zijn voor andere klanten. Omdat deze wijziging weinig effect heeft op het winkelgedrag van onze klanten, maar hun ervaring wel verbetert, hebben we besloten ons retourbeleid in Nederland aan te passen. Daarnaast biedt deze aanpassing de kans om nieuwe functies te testen die winkelen bij Zalando nog makkelijker maken. We zijn ervan overtuigd dat deze verandering gunstig is voor al onze klanten."