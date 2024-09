‘Verloren pakketten’ pop-upstore komt naar Alexandrium Shopping Center in Rotterdam

King Colis, een Franse start-up die het vernietigen van verloren pakketten wil bestrijden, komt na het debuut in Hoog Catharijne (Utrecht) naar Rotterdam. Het bedrijf organiseert van 8 tot 12 oktober 2024 een pop-upstore in het Alexandrium Shopping Center waar ‘verloren pakketten’ uit Europa te koop worden aangeboden, zo maakt King Colis bekend in een persbericht.

King Colis verzamelde tien ton aan ongeopende, verloren pakketten. Deze worden aangeboden in de pop-upstore. Bezoekers kunnen de pakketten kopen voor een bedrag dat verschilt per gewicht. Per 100 gram betaalt men 1,99 euro voor een ‘standaard pakket’ en 2,79 euro voor een ‘Amazon pakket’, zo is te lezen. De inhoud van het pakket is een verrassing en verschillen van high tech producten, games en beauty producten tot (designer) kleding en schoenen, lederwaren en horloges. De koper mag het pakket pas openmaken na de aankoop.

De Franse start-up koopt kwijtgeraakte pakketten op om deze producten een nieuw leven te geven. King Colis schrijft in het persbericht dat niet-geleverde pakketten namelijk vaak worden vernietigd en dat wil het bedrijf tegengaan. De onderneming organiseert diverse pop-upstores in Europese winkelcentra waar deze pakketten te koop zijn. King Colis heeft ook een website waar pakketten te koop zijn.