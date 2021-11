Vernieuwde H&M-winkel in Kalverstraat beklad door Extinction Rebellion

Demonstranten van klimaatactiegroep Extinction Rebellion hebben bij het vernieuwde H&M-pand in de Kalverstraat in Amsterdam geprotesteerd. Als onderdeel van het protest is de winkel beklad, zo is te lezen en te zien in Het Parool.

De demonstranten deelden flyers uit aan voorbijgangers. De groep timede de actie op de dag van de heropening van de winkel in het voormalige Maison de Bonneterie-pand. De actie van de groep richtte zich op de vermeende greenwashing praktijken van de keten. H&M ligt al langer onder vuur voor hun bedrijfsvoering. Meerdere jaren is er kritiek op het groene imago dat aan de keten en meerdere producten van de keten wordt gekoppeld.

H&M zit sinds december 2015 in het oude Maison de Bonneterie-pand in Amsterdam. De vestiging sloot deze zomer haar deuren om een make-over naar het nieuwe concept van H&M te ondergaan. Op donderdag 25 november heropende de winkel.