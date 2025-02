Vero Moda opent tweede outlet in Roosendaal met nieuw winkelconcept

Vero Moda opent op 13 maart haar tweede outletwinkel in Nederland. De nieuwe winkel, gelegen in McArthurGlen Designer Outlet Roosendaal, heeft een oppervlakte van 200 vierkante meter en is de eerste vestiging in Nederland die wordt geopend in het vernieuwde winkelconcept van het merk. Dit meldt Bestseller, het moederbedrijf van Vero Moda, in een persbericht aan FashionUnited.

Met deze outletstore wil Vero Moda klanten de mogelijkheid bieden om stijlvolle mode tegen scherpere prijzen aan te schaffen. De opening markeert een nieuwe stap in de groei van het merk, dat na een periode zonder nieuwe winkelopeningen weer uitbreidt in Nederland, aldus het persbericht. Het Deense merk heeft ook een outletwinkel in Amsterdam The Style outlets.

Remco Tolk, Retail Manager bij Vero Moda deelt in het persbericht: “Vero Moda timmert momenteel hard aan de weg. Om na een lange tijd weer bezig te zijn met een winkelopening geeft enorm veel energie en smaakt naar meer. Wij zijn in ieder geval heel erg blij en trots dat onze eerste nieuwe winkelopening plaats zal gaan vinden in McArthurGlen Designer Outlet Roosendaal. Blijf Vero Moda volgen, want dit is pas het begin!”

Editor's Note: Dit artikel is op 12 februari om 09:50 aangepast.