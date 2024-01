Verrassing: In 2023 was het drukker in de winkelstraten, meer groei ligt op de loer

In 2023 was het drukker in de winkelstraten dan in 2022. Een verrassing voor velen, want diverse retailexperts voorspelden een dalend aantal winkelpassanten. Uit nieuwe cijfers van Bureau RMC blijkt dat het aantal passanten in de winkelstraat in Nederland met ruim twee procent is gestegen. Op de drukste winkellocaties werd een groei van 4,7 procent gemeten.

Volgens Bureau RMC is het derde kwartaal van 2023 interessant om onder de loep te nemen. In dit kwartaal kochten consumenten twee procent minder online. Dieper in de cijfers gedoken, blijkt dat de online aankopen in kleding zelfs met 13 procent zijn gedaald. Consumenten weten beter hun weg te vinden in hun omnichannel zoek- en koopgedrag, aldus Bureau RMC. Daarbij komt ook dat ‘veilige shoppers’ vaker aankopen doen in de winkelstraat en dat de ‘nieuwsgierige shopper’ makkelijker het internet afstruint.

Daarnaast is een verandering in winkelseizoenen te zien: men shopt vaker in de lente en de zomer. Mei is daarbij de drukste winkelmaand van 2023 en december wordt voor het tweede jaar op rij van de troon gestoten. Wat de drukste winkeldag van 2023 betreft, dat was Koningsdag. De zaterdag voor moederdag was een bijzondere nieuwkomer in het ‘drukke winkeldagen rijtje’. Black Friday en de decemberdagen horen opnieuw niet thuis in het rijtje van drukke winkeldagen.

Vooruitkijkend op 2024 ziet Bureau RMC kans op verdere groei van de winkelstraat. Iedere stad pakt zijn winkelgebied aan en voegt meer functies toe, zoals restaurants, terrassen en theaters. Bovendien stijgt het aantal woningen in centrums, doordat winkels en kantoren worden omgebouwd tot woningen. Hierdoor groeit de vraag naar retail verder, concludeert Bureau RMC.

Een kanttekening bij de cijfers is wel: het aantal winkelpassanten van 2023 wordt vergeleken met het aantal van 2022 - het jaar waarin de winkels in de eerste drie weken nog gesloten waren wegens coronarestricties. De vergelijking is dan ook niet honderd procent accuraat.