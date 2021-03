Versoepelingen zorgen voor hogere pin-omzetten bij modewinkels

Zowel click en collect als winkelen op afspraak hebben een positief effect op de pin-omzetten in de winkelstraat, zo meldt het ING Economisch Bureau. Modewinkels hebben sinds 10 februari tot 8 maart gemiddeld 40 procent van de normale pin-omzet teruggewonnen.

De cijfers van het ING Economisch Bureau laten zien dat sinds 10 februari, de start van click & collect, de pinomzet in euro’s meer is gestegen dan in aantallen. De waarde van de pinbetalingen is met 23 procent gestegen bij modewinkels, dus het gemiddelde transactiebedrag is flink gestegen. Vanaf het toestaan van winkelen op afspraak steeg de pin-omzet het sterkst.“Consumenten maken eerder voor een paar schoenen of een nieuwe broek een winkelafspraak dan voor een paar sokken,” zo schrijft het bureau. De pin-omzet van modewinkels zit rond op 53 procent van de pin-omzet in een normale januari maand (de maand die ING als voorbeeld aanhoudt).

Hogere pin-omzet bij modewinkels na versoepelingen

Met de geleidelijke en gedeeltelijke heropening van de retail lijkt de verhouding tussen online en offline een betere balans te vinden. De waarde van ideal-betalingen is van een piek van 73 procent boven de normale waarde naar 57 procent gegaan. Er wordt dus nog steeds veel meer online gekocht dan normaal, maar het verschil is minder groot geworden.

De algemene Nederlandse pin-omzet lag in de week tot en met 8 maart, de laatste meetdag van het onderzoek, 26 procent lager dan normaal. De waarde van de transacties lag 15 procent onder het niveau dat gebruikelijk is voor de tijd van het jaar. De grootste minnen zitten onder de winkels die niet essentieel zijn en alleen click & collectie en winkelen op afspraak mogen aanbieden. Dit zijn de modewinkels, winkels in vrijetijdsspullen, woonwinkels, bouwmarkten en tuincentra.