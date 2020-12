VF Corp opent eerste multibrand winkel met Timberland, Napapijri en The North Face

Modegroep VF Corp maakt de stap naar een eigen multibrand winkel. De groep heeft al vele monobrandstores in het portfolio, maar nog nooit een multibrand winkel geopend.

De winkel, genaamd Orefici11, is geopend in Milaan en combineert de merken Timberland, Napapijri en The North Face, zo blijkt uit een bericht op de website van VF Corp. Met de combinatie van de merken wil VF Corp verder bouwen op de kracht van de drie merken door ze te bundelen en een andere aanpak voor retail te creëren, zo meldt Martino Scabbia Guerrini, voorzitter van VF Corp in de EMEA-regio, in een video van het bedrijf.

Guerrini benadrukt dat Orefici11 een test is, maar als het combineren van diverse VF-merken in één winkel succesvol blijkt, wordt het concept mogelijk uitgerold. Er zou op dit moment al interesse zijn vanuit diverse winkelcentra wereldwijd.