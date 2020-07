VF Corporation opent multibrand store in Milaan

VF Corporation opent aankomende herfst een multibrand store op een A-locatie in Milaan met onder andere producten van de merken The North Face, Timberland en Napapijri. Het is de eerste multibrand winkel van het Amerikaanse kleding- en schoenenbedrijf dat ook Eastpak, Vans en Kipling in zijn portfolio heeft.

VF Corporation heeft wereldwijd wel zo’n 1500 stand alone winkels voor zijn merken, maar dit is de eerste winkel is waar de multinational verschillende merken zal verkopen. Het is opvallend nieuws in tijden waarin retail het juist zwaar heeft door de gevolgen van de Covid-19 pandemie. De gigantische winkel van drie verdiepingen opent op Orefici 11 op steenworp afstand van de beroemde Duomo. Voorheen zat het kantoor van brillenspecialist Luxottica in dit pand.

De renovaties zijn inmiddels begonnen en VF Corporation houdt bij de verbouwing zoveel mogelijk rekening met duurzaamheid. Naast The North Face, Timberland en Napapijri zullen ook andere merken uit de modegroep te koop zijn en elkaar afwisselen en het bedrijf hoopt in de toekomst meer multibrand stores te openen.