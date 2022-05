Victoria’s Secret & Co lanceert platform waar het externe merken in de spotlight zet

Victoria’s Secret & Co. lanceert VS&Co-lab: een platform waar het externe merken toont die ‘passen bij de waarden van innovatie en inclusiviteit’ van het bedrijf, aldus het persbericht. VS&Co-Lab is te vinden als een onderdeel van de website van lingeriemerk Victoria’s Secret.

Het bedrijf noemt het ‘lab’ een gecureerd digitaal platform. Op het platform wil het ‘unieke merken’ brengen die zich in de lingerie, lifestyle en swimwear markt bevinden. Een belangrijk criterium is daarnaast dat de merken door vrouwen geleid worden. Op dit moment zullen er 19 merken getoond worden in het VS&Co-Lab.

“Naast de groei die we boeken in onze kern business, zien we belangrijk groeipotentieel door middel van partnerschappen met innovatieve, relevante merken die ons kunnen helpen in categoriën en consumenten segmenten te komen waar we historisch gezien nog niet veel aanwezig zijn,” aldus Martin Waters, CEO van Victoria’s Secret, in het persbericht. Daarnaast vult Patti Cazzato, hoofd van opkomende bedrijven voor Victoria’s Secret & Co. aan: “Als een van de meest herkenbare merken onder vrouwen, en met bijna 90 procent van onze winkelmedewerkers wereldwijd die zich identificeren als vrouw, hebben we een verantwoordelijkheid om te verzekeren dat vrouwen verder kunnen komen en kunnen opbloeien in elk aspect van hun leven. VS&Co-Lab maakt het veld gelijk voor unieke merken die de moderne consument aanspreken. Door de kracht van Victoria’s Secret & Co en onze gepassioneerde klantenbestand in te zetten, komen we onze klanten tegemoet terwijl we samenwerken met kleine bedrijven om vrouwen en people of color economisch in hun kracht te zetten.”