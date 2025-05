Vier vragen aan Bram’s Fruit over hun eerste stap in de fysieke retail

Het Nederlandse modemerk Bram’s Fruit heeft onlangs zijn eerste fysieke winkel geopend aan de Staalstraat 20 in Amsterdam. Het merk, opgericht door Bram Korsten in 2021, staat bekend om handgemaakte herenmode met streetwear-invloeden. Tot voor kort was Bram’s Fruit uitsluitend verkrijgbaar via de eigen webshop en bij een aantal geselecteerde winkels. FashionUnited sprak met de oprichter over de stap naar een eigen boetiek, de positionering van het merk in een concurrerende markt en de toekomstige groeiplannen.

Waarom hebben jullie gekozen voor Amsterdam als locatie?

“Amsterdam was voor ons een logische keuze. Het is een stad die wereldwijd tot de verbeelding spreekt en waar veel van onze klanten wonen. Bovendien trekt Amsterdam veel internationale bezoekers, waardoor we het merk aan een breder publiek kunnen laten zien.”

“We hebben bewust gekozen voor de Staalstraat vanwege de unieke sfeer en de ligging vlak bij Hotel De L’Europe, dat veel Amerikaanse gasten ontvangt. Dat is belangrijk, want een groot deel van onze directe verkopen gaat naar de VS.”

“We verkopen veel in Amerika, maar ik wil ook in Europa meer sterke partners. We hebben bijvoorbeeld ieder half jaar een showroom in Parijs en zijn actief in het buitenland.”

De buitenkant van de winkel, met bankjes waar bezoekers kunnen zitten. Credits: Bram's Fruit

Wat maakt jullie winkel uniek?

“De winkel is compact – zo’n 40 vierkante meter – maar volledig ingericht volgens onze waarden, zoals duurzaamheid. We hebben gewerkt met natuurlijke en bestaande materialen, zoals hout en marmer uit het pand zelf. Die hebben we bewust laten zitten.”

Twee materialen uit de natuur, hout en marmer. Credits: Bram's Fruit

“Het is niet zomaar een winkel, maar een plek waar mensen mogen blijven hangen. Je kunt buiten op de bankjes zitten, een flesje water drinken of een stuk fruit eten. Verkoop is niet het hoofddoel; dit is onze enige fysieke locatie en we willen hier een open, ontspannen sfeer neerzetten.”

Credits: Bram's Fruit.

Hoe bouwen jullie aan een community rond het merk?

“Onze klanten zijn modebewust, ongeacht leeftijd of locatie. We hebben een duidelijke visie, vooral op sociale media, maar we vinden het vooral mooi om te zien hoe mensen onze kleding op hun eigen manier dragen. Onze collecties zijn ontworpen om persoonlijke expressie te stimuleren. De winkel weerspiegelt dat gevoel van vrijheid.”

Credits: Bram's Fruit

Wat is jullie langetermijnvisie? Komen er meer winkels?

“We richten ons nu volledig op het verfijnen van de winkel in Amsterdam. Als we een tweede winkel openen, zal die waarschijnlijk in Antwerpen of New York komen. Beide steden hebben een sterke modecultuur en een creatieve, internationale sfeer die goed bij ons past.”

“Onze omzet groeit jaarlijks met meer dan 100 procent – tot nu toe gaat het dus goed. Mijn droom is om iets te bouwen dat voelt als Disney, maar dan voor de modewereld. Geen gewoon merk, maar een beleving die mensen raakt.”