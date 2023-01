VIF Jeans in Rijssen overgenomen door modeondernemer Renate Voortman

VIF Jeans in Rijssen is overgenomen door modeondernemer Renate Voortman. Het nieuws komt nadat de jeanswinkel uit het straatbeeld zou verdwijnen, omdat de huidige eigenaren geen opvolger konden vinden, schrijft het Algemeen Dagblad.

Voortman is van plan om de winkel begin februari onder handen te nemen en de winkel een nieuw uiterlijk te geven. “Er komt een nieuwe pui in, binnen maken we alles lekker fris met een likje verf en het logo wordt vernieuwd. Een nieuwe uitstraling, maar we behouden de VIF-identiteit”, vertelt Voortman aan het AD. De verbouwing zal naar verwachting drie weken duren.

Het behouden van de VIF-identiteit is volgens Voortman heel belangrijk. De jeanszaak is namelijk al 35 jaar onderdeel van het straatbeeld in Rijssen. Voortman wil wel terug naar de roots van de jeanswinkel: “We gaan terug naar de authentieke denimstore. Dat was het al, maar de focus is de laatste jaren wat verschoven. We willen de klanten blijven verrassen met bijzondere items. Iets dat je niet op iedere straathoek vindt”, aldus Voortman aan het AD. Het huidige personeel houdt Voortman in dienst en hoopt ook de huidige klant te behouden.