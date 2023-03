Vijf Galeria-filialen gered van sluiting

Galeria Karstadt Kaufhof zal vijf filialen minder sluiten dan eerder werd aangekondigd begin deze week. Op maandag maakte de Duitse keten bekend 52 winkels te gaan sluiten, maar nam al snel een slag om de arm. Het bedrijf meldde later namelijk dat het aantal wellicht kleiner zou zijn als verhuurders van de panden en gemeenten concessies zouden doen.

Nu blijkt dat de vestigingen in Bayreuth, Erlangen, Oldenburg, Rostock en Leipzig open blijven, zo meldt nieuwsbureau DPA op basis van informatie van een woordvoerder. Hierdoor gaan er op dit maar 47 winkels dicht en blijven er 82 open. Dit aantal kan nog verder veranderen.

Dat Galeria Karstadt Kaufhof winkels zou gaan sluiten was eind vorig jaar al duidelijk. Het bedrijf vroeg een beschermingsprocedure aan en meldde al dat er banen zouden verdwijnen en winkels. Hoeveel winkels en hoeveel banen was destijds onduidelijk. In de winkels die overblijven moet binnen drie jaar ingrijpend gemoderniseerd worden, zo is het idee. Ook krijgen de filialen meer autonomie betreft de inrichting van hun assortiment.

Het plan van Galeria Karstadt Kaufhof staat echter nog deels op losse poten. De schuldeisers moeten op 27 maart het insolventieplan nog goedkeuren voordat het bedrijf een nieuwe start kan maken. Wordt het plan afgekeurd, dreigt het bedrijf onmiddellijk te worden gesloten.