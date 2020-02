Vijftien winkels en nieuw imago voor Distrikt Nørrebro: “Van het oude concept blijft niets over”

Distrikt Nørrebro ondergaat een flinke transformatie. Het Nederlandse merk heeft het afgelopen jaar een uitgebreide rebranding ondergaan, waarbij zowel collecties als retailconcept onder handen zijn genomen. Bovendien heeft het merk voor het komende jaar de opening van maar liefst vijftien nieuwe winkels op de planning staan, evenals de lancering van een webshop. FashionUnited spreekt formuledirecteur Wouter Spaan over de laatste ontwikkelingen en grootse toekomstplannen.

Vijftien nieuwe winkels en een webshop

“Distrikt Nørrebro is in de afgelopen jaren echt zelfstandig geworden”, vertelt Spaan. Het merk is losgekomen van moederbedrijf The Sting, net als zusterbedrijven Costes en The Cotton Club, met een eigen imago - en eigen winkels. In het najaar van 2017 opende de eerste brandstore van het Distrikt Nørrebro. In 2018 en 2019 volgden er nog vier. Aan het eind van 2020 zullen er twintig Distrikt Nørrebro-winkels zijn. “We hebben bewust gekozen voor de grote winkelsteden”, aldus Spaan aan de telefoon. De winkels openen onder meer in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Den Haag, Arnhem, Groningen, en Eindhoven. Twee daarvan openen al deze week: Groningen op 12 februari, Utrecht op 13 februari. Ook komt er een eerste winkel in het buitenland: in Antwerpen opent op 19 maart een filiaal.

De nieuwe winkelinrichting van Distrikt Nørrebro. Foto via Distrikt Nørrebro

Waar Distrikt Nørrebro eerst nog bij The Sting verkocht werd, zal het merk binnenkort uit de winkels van het moederbedrijf verdwijnen, zo vertelt Spaan. Het is dan alleen nog te koop bij de zelfstandige brandstores en via de eigen webshop van het merk, die op 12 februari wordt gelanceerd.

On the edge and never afraid: de rebranding van Distrikt Nørrebro

Het afgelopen jaar is ook het imago van Distrikt Nørrebro substantieel veranderd. “Sinds we zelfstandig zijn, zijn we kritischer gaan kijken naar wat er gebeurt in de markt”, legt Spaan uit. “We willen ons meer richten op een jonge doelgroep, specifiek Generation Z en millennials. Het oorspronkelijke merk was minimalistisch en Scandinavisch geïnspireerd. Het nieuwe Distrikt Nørrebro is urban, street en eclectisch: on the edge and never afraid. Er is daarnaast meer aandacht voor duurzaamheid. Waar mogelijk zullen we gebruik maken van gerecycled plastic en biologisch katoen.

Campagnebeeld van de voorjaarscollectie 2020 van Distrikt Nørrebro. Foto: Distrikt Nørrebro

Die identiteit vertaalt zich ook naar een nieuw retailconcept. “Het retailconcept wordt totaal anders”, vertelt Spaan. “Van het oude concept, dat overwegend strak en zwart-wit is, blijft vrijwel niets over. We maken gebruik van hout, cement en oranje plexiglas. We nemen veel verschillende panden in gebruik, en in elk pand gaan we op zoek naar de unieke elementen. Zo is er in de winkel in Enschede een ontzettend gave roltrap waarvan we het mechaniek willen laten zien.”

De roltrap in de nieuwe winkel in Enschede. Foto: Distrikt Nørrebro

Ook opvallend: in elke winkel komt een grote beamer waarop beelden van de collecties worden getoond. “Generation Z en millennials zijn veel met hun telefoon bezig. We willen nieuwe trends en collecties tegelijkertijd online en offline met onze klanten delen.”

Retailsnelheid meets merkbeleving

“Wat ons bijzonder maakt als merk,” stelt Spaan, “is snelheid in combinatie met kwaliteit in stofkeuze en merkuitstraling. Net als grote retailbedrijven als H&M of Inditex leveren we binnen no time nieuwe trends, nieuwe producten en nieuwe collecties. Maar daarbij houden we de merkbeleving in de gaten: in de vele losse, wisselende collecties zit een sterke samenhang.”

Campagnebeeld van de voorjaarscollectie 2020 van Distrikt Nørrebro. Foto: Distrikt Nørrebro

Die merkbeleving uit zich ook in de manier waarop Distrikt Nørrebro in de winkel met klanten communiceert. “In de winkel staan ambassadeurs van Distrikt Nørrebro: de gastheren en gastvrouwen van het merk, elk met kennis van de producten. In die zin geloven we echt in het authentieke verkoopvak.”

Toekomstplannen

Wat zijn de toekomstplannen voor Distrikt Nørrebro? “Onze ambities zijn heel groot en heel divers”, lacht Spaan. “Maar we hebben echt naar dit moment toegeleefd en daar gaat nu alle aandacht naartoe. We willen er eerst voor zorgen dat Nederland Distrikt Nørrebro kent en waardeert, en dat we een trouwe basis van volgers hebben. Daarna gaan we kijken naar mogelijkheden voor uitbreiding naar het buitenland.”