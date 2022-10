VIL en Comeos lanceren tool om impact van 'last mile' te berekenen

E-commerce heeft de afgelopen jaren een grote vlucht genomen, maar bezorging loopt nog niet altijd zo efficiënt en duurzaam als mogelijk. De last mile, de weg van een product tussen distributiecentrum en consument, is bijvoorbeeld vaak niet geoptimaliseerd. Dat bemerkten VIL, het innovatie-orgaan voor de logistieke sector in Vlaanderen, en de Belgische handelsbrancheorganisatie Comeos. De twee organisaties ontwikkelen nu een tool waarmee retailers inzicht kunnen krijgen in de impact van verschillende leveringsopties.

De tool, die de naam ‘Smartdrop’ krijgt, houdt rekening met verschillende factoren, van CO2-uitstoot tot verkeersdrukte en de geluidsoverlast van de bezorgmethode. Zo kunnen retailers een beter geïnformeerde keuze maken over last mile-bezorging. De tool maakt het ook mogelijk om consumenten uniform te informeren over de impact van bezorging.

De tool wordt ontwikkeld door VUB Mobilise, een onderzoeksgroep van de Vrije Universiteit Brussel gespecialiseerd in stedelijke mobiliteit en de verduurzaming van logistiek.