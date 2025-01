Vila maakt zich klaar voor opening grootste winkel in Nederland

Deens modemerk Vila opent in februari de tot nu toe grootste winkel in Nederland. De vestiging van 400 vierkante meter zal te vinden zijn in Eindhoven, zo is te lezen in een persbericht.

Niet alleen zal het gaan om de grootste vestiging in Nederland, maar ook de eerste winkel in Nederland met het nieuwe concept. “We zijn ontzettend trots om onze grootste winkel in Nederland te openen. Met deze winkel presenteren we het nieuwe VILA concept, een mooi Scandinavisch design waarin onze collectie helemaal tot zijn recht komt!'' aldus Ilana Vogel, Retail Manager Vila Nederland, in het persbericht. De nieuwe winkel wordt bestempeld als ‘een belangrijke mijlpaal’.

Modemerk Vila is onderdeel van de Deense Bestseller Group. Zustermerken zijn bijvoorbeeld Vero Moda, Pieces, Jack & Jones en Only.