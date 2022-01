Vingino & Raizzed helpen de retailer met de verkoop via Social Media

De toonaangevende merken Vingino & zusterorganisatie Raizzed begrijpen als geen ander hoe moeilijk retailers het hebben tijdens een periode van lockdown. Om de winkeliers te helpen in deze periode, organiseren Vingino en Raizzed een Social Commerce training. Met deze training helpen zij retailers te excelleren in het verkopen via Social Media kanalen.

De toekomst van Social Commerce

Social Commerce is in andere werelddelen een echt begrip, een groot aandeel van de totale verkopen gaat daar via Social Media platforms. Social Commerce is ook in Europa in vogelvlucht gegroeid door COVID-19. Retailers benaderen de klanten via Social Media kanalen en tonen op deze manier het assortiment.

De grote potentie van Social Commerce is er ook in Europa, vooral wegens het vooruitzicht van de betaalopties die Facebook zal uitrollen over de diverse kanalen (zoals Instagram, Facebook en Whatsapp). Dit betekent dat er in de toekomst een significant aandeel van de verkopen worden gedaan via Social Media kanalen.

Vingino en Raizzed delen kennis over Social Commerce

Vingino en Raizzed helpen de retailers graag om zich voor te bereiden op de (toekomstige) groei van Social Commerce. Tijdens de training leren de retailers hoe de toekomst er uitziet van Social Commerce en de potentie van deze kanalen. Daarnaast wordt ook praktische hulp geboden, door informatie te verstrekken over de middelen die nu al toereikend zijn. Denk hierbij aan onderwerpen zoals: welke kanalen zijn geschikt voor Social Commerce, de inrichting van de Facebook/Instagram shop, de mogelijke betaalopties, hoe de retailer een geautomatiseerde communicatieflow kan inzetten etc.

Voor deze training hebben Vingino en Raizzed een gerenommeerde digital agency om hulp gevraagd, namelijk Adwise. Adwise geeft namens Vingino en Raizzed deze training, zodat iedere retailer kans heeft om de kennis in te zetten van een echte digital expert.