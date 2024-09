Vintage retailer Boas opent tweede winkel in de Klaverstraat

Boas, een Nederlandse vintage retailer, opent in oktober een tweede winkel in de Amsterdamse Kalverstraat, zo maakt Vincent van der Horst, CEO van het bedrijf, bekend op LinkedIn. De vintage retailer heeft al een winkel op de Prinsengracht en verkoopt ook via een eigen website.

De vintage retailer biedt denim aan van gerenommeerde merken, zoals Diesel, Levi’s, Wrangler en Lee, via een veilingmodel. Hoe langer men wacht, hoe goedkoper het item wordt. Zo staat er bovenaan de website een timer. Wanneer de tijd afloopt, zakken de prijzen.

Van der Horst doet in zijn bericht op LinkedIn een oproep aan upcyclers: Wie zich geroepen voelt, moet contact opnemen met de Boas-chef, want "we zullen veel ruimte hebben om geweldige upcyclede mode te laten zien op deze AAA-locatie".

Boas voorkomt, naar eigen zeggen, dat jeans en deadstock denim worden verbrand of op de vuilnisbelt belanden. Van der Horst koopt jeans op bij groothandels die zich specialiseren in het verzamelen van vintage kleding. Vervolgens worden de jeans te koop aangeboden. Boas doet ook aan upcycling: alles wat niet meer verkocht kan worden, wordt voorzien van een nieuw uiterlijk. En de winst van het bedrijf? Daar wordt 90 procent van gedoneerd ‘aan de beste levensreddende goede doelen’, zo staat op de website. Het bedrijf is dan ook 90 procent eigendom van de stichting Boas Lifesaver.