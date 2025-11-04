Vintageboetiek Puut opent negende winkel in Dokkum

Tweedehands kleding- en lifestyleketen Puut heeft dit weekend een nieuwe vestiging geopend aan de Hoogstraat 10 in Dokkum. De winkel wordt gerund door Kirsten Doorn, tevens eigenaar van Lyts Lab, dat zich richt op geüpcyclede producten en duurzaam design.

Bezoekers kunnen er terecht voor tweedehands kleding (verkoop en inbreng), cadeaus van lokale makers en woonaccessoires. De winkel is geopend op donderdag, vrijdag en zaterdag.

Met de opening in Dokkum telt Puut nu negen vestigingen in Noord-Nederland, waaronder in Winsum, Zuidlaren, Leek, Zuidhorn en Groningen.