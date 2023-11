Vintagemerk Enso krijgt een permanente plek in De Bijenkorf

Het Nederlandse vintagemerk Enso heeft een eigen plek bemachtigd in De Bijenkorf. Enso draaide eerder dit jaar een pilot in het warenhuis in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Die bleek succesvol, want het vintagemerk doet nu permanent zijn intrede in De Bijenkorf-filialen in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Eindhoven.

Enso streeft ernaar duurzaamheid en commercie samen te brengen en een positieve impact te hebben op de manier waarop mensen mode ervaren en consumeren, zo staat in het persbericht van Enso. De gecureerde collectie bestaat uit geselecteerde vintage stukken, designer items en upcyclede kleding.

“Met onze ervaring in de commerciële modewereld begrijpen we dat een duurzaam merk voeren niet enkel een ethische keuze is, maar ook zakelijk een slimme zet kan zijn. De reactie van De Bijenkorf en onze klanten heeft onze verwachtingen overtroffen en heeft duidelijk laten zien dat Nederland toe is aan een circulair merk”, aldus Andrea Garcia Señorans, oprichter van het merk, in het persbericht.