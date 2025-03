Vinted lanceert eerste fysieke showroom ‘House of Vinted’

Tweedehandsplatform Vinted opent voor de eerste keer haar fysieke deuren. Het online platform opent voor één dag de deuren van haar showroom ‘House of Vinted’, waar bezoekers de kans krijgen enkele van de meest gewilde luxe items op Vinted te ontdekken, maakt Vinted bekend in een persbericht.

De showroom is voorzien van verschillende themakamers, zoals Art Deco Déjà Vu, Modern Eclectic’s Encore en Cottagecore Comeback. Iedere kamer is voorzien van een samengestelde garderobe van internationale luxe stijlbepalers, zo is te lezen. In de kamers staan items die zelf door Vinted zijn verkregen of afkomstig zijn uit de garderobe van influencers. House of Vinted is ook voorzien van een café en er worden workshops, zoals leerbewerking, gegeven.

Vinted wil met de tijdelijk showroom ‘de vreugde van het herontdekken en opnieuw uitvinden van designerstukken vieren’. “Het House of Vinted is meer dan alleen een unieke mogelijkheid om luxe items te bekijken; het is een ode aan de verhalen achter pre-loved luxury fashion. Door luxe toegankelijk en betaalbaar te maken, nodigt Vinted gasten uit om de tijdloze schoonheid van geleefde luxe te ontdekken en moedigt hen aan hun eigen fashion story te herschrijven met deze gekoesterde items”, aldus Emma Sullivan, creatief directeur van Vinted.

“Alles aan het House of Vinted is ontworpen om gasten er ‘New Again’ uit te laten zien en zich zo te laten voelen. Van het herontdekken van iconische items uit vervlogen tijdperken, tot het terughalen van trends van decennia geleden; van een moment van ontspanning en revitalisering in het Vinted café, tot het opfrissen van je stijl met hot tips van je favoriete luxe creators.”

House of Vinted opent op 22 maart aan The Adria, 88 Queen's Gate, South Kensington, Londen. Vinted-leden kunnen enkel deelnemen wanneer zij zijn uitgenodigd en zich hebben geregistreerd.