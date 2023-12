Viveh opent eerst pop-upstore in Amsterdam

Vivian Hoorn maakt met haar ‘body confident label’ Viveh de eerste stap naar de fysieke retail middels een pop-upstore. Dat er een tijdelijke winkel op de planning stond, wisten we al, maar de pop-upstore heeft nu ook een adres en datum gekregen.

Viveh laat in een nieuwsbrief aan haar klanten weten dat de pop-upstore neerstrijkt in De Pijp in Amsterdam. Om precies te zijn op de Tweede Jan Steenstraat 82H. De pop-upstore zal geopend zijn van 8 tot en met 10 december.

Geïnteresseerden kunnen een tijdslot boeken van één uur voor maximaal vier personen om de herfst/winter-collectie en de lente/zomer-collectie te bewonderen en te kopen.

In de pop-upstore wordt niet alleen de collectie van Viveh gepresenteerd, de winkel biedt ook items aan van het label van Kae Sutherland.