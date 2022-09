Voor het eerst in tien jaar weer toename in aantal juweliers

De afgelopen tien jaar daalde het aantal juweliers in Nederland consistent, maar nu is er voor het eerst weer een stijging te zien. Dat blijkt uit cijfers van dataspecialist Bolddata.

Het databureau telde in Nederland onlangs 1.605 juweliers. Dat betekent dat er in het afgelopen jaar vijftien bij zijn gekomen. De grootste toename was in Zuid-Holland te zien: daar openden vijf nieuwe juwelierszaken. Ook in andere provincies openden winkels. Alleen in Noord-Brabant nam het aantal af: daar vertrokken tien juweliers.

In 2013 telde Nederland nog 2.085 juweliers, 23 procent meer dan nu. Het aantal juwelierszaken zakte daarna snel, met een scherpe afname tussen 2014 en 2015; toen verdwenen er circa 150 zaken uit het straatbeeld. Dat had onder meer te maken met het faillissement van juweliersketen Siebel in 2014.

Van de 1.605 in Nederland is 23 procent gevestigd in Zuid-Holland. Daarna volgt Noord-Holland met 19 procent van de juweliers. Momenteel is 39 procent van alle Nederlandse juwelierszaken zelfstandig, aldus Bolddata.