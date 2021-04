Voor het eerst meer met pin betaald dan met contant geld

Zoals verwacht heeft de pandemie effect gehad op de contante betalingen in Nederland. In alle branches is vorig jaar meer met de pinpas betaald, dan met contant geld, zo blijkt uit het Betaaljournaal van de Betaalvereniging Nederland.

Volgens de cijfers van de vereniging zijn in 2020 79 procent van de aankopen in winkels, horeca en dergelijke afgerekend met een betaalpas, smartphone of wearable. Het contactloos betalen heeft ook een flinke stijging ondervonden. In 2019 werd nog maar 43 procent van de aankopen contactloos gepind, terwijl dit in 2020 naar 63 procent geschoten is. Van alle pinbetalingen, werd 80 procent contactloos gedaan.

Daarnaast zijn er nog een paar opmerkelijke veranderingen in het betaalgedrag. Het totale aantal betalingen bij winkels, horeca, benzinestations, op de markt en bij dienstverleners is afgenomen van 7 miljard naar 6,2 miljard betalingen. Deze afname van 12 procent is hoogstwaarschijnlijk in zijn geheel te verklaren door het effect van de coronapandemie waardoor men winkels uit de weg ging en horeca meerdere keren gesloten was. Wel is het gemiddelde bonbedrag gestegen van 21,56 euro naar 24,04 euro.