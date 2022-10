‘Voorkeur voor fysiek winkelen weer terug’

Waar begin dit jaar consumenten het liefst online winkelde, is de fysieke winkelstraat nu weer favoriet, zo blijkt uit een onderzoek van Manhattan Associates. Waar in januari slecht 22 procent liever de winkelstraat in ging, gaat het nu om 54 procent.

Het onderzoek werd uitgevoerd door Multiscope onder 1.100 Nederlanders. Opdrachtgever Manhattan Associates is naar eigen zeggen een technologieleider op het gebied van supply chain en omnichannel commerce.

Het zoeken naar aanbiedingen is gestegen onder de ondervraagden. Zo geeft 41 procent aan dat sinds de stijgende prijzen ze vaker zoeken naar aanbiedingen. Shoppers worden het meest blij wanneer ze aanbiedingen vinden voor het aanschaffen van kleding en/of schoenen. 56 procent van de ondervraagden geeft aan hier blij van te worden. Wel is er een opmerkelijke verandering te merken dat het algehele geluksgevoel van Nederlanders tijdens het shoppen is gedaald. In januari 2022 was dit nog 7.5 volgens het onderzoek van Manhattan Associates en nu is dat 6.5.