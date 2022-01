‘Voormalige V&D-pand in Leiden verkocht aan Leidse ondernemer’

Het voormalige V&D-pand in Leiden komt in andere handen, zo meldt Omroep West. Het pand zou verkocht zijn aan Leidse ondernemer Alexander van Nimwegen. De ondernemer wil tegen de omroep nog niet reageren omdat de verkoop nog niet rond is.

Van Nimwegen zou het pand hebben gekocht samen met visbedrijf Parlevliet en Van der Plas uit Katwijk. Het is onduidelijk wat dit inhoudt voor de toekomst van het pand. Van Nimwegen is een horecaondernemer. Het voormalige V&D-pand moet naar verluidt 30 miljoen euro hebben gekost.

Sinds het faillissement van V&D in 2015 heeft het pand al verschillende invullingen gehad. Zo werd het een tijd gevuld met de keten Hudson’s Bay die het na enkele jaren ook weer voor gezien hield. Op de begane grond werd toen een tijdelijke Action gemaakt. Op dit moment zit er de Vintage Department Store.