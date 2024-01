Voyado ontgrendelt de geheimen van retail succes in 2024

In de dynamische wereld van fashion en retail is het een vereiste om koploper te zijn, wil je succesvol zijn. Terwijl we 2024 betreden, is het landschap uitdagender dan ooit, beïnvloed door veranderend consumentengedrag en -voorkeuren. De sleutel tot succes in deze omgeving? Diepgaande en praktische inzichten verkregen uit echte klantgegevens.

En hier komt ons nieuwste uitgebreide rapport om de hoek kijken . De Retail Radar 2023, een gedetailleerde enquête onder 1.000 Nederlandse consumenten, die een ongefilterd inzicht biedt in de gedachten en gewoonten van jouw klanten. Dit is niet zomaar data, het vormt een plan voor jouw succes in 2024. Dit artikel bevat kritische inzichten uit het rapport, specifiek gericht op retailers en modemerken. We gaan in op de verschuivende dynamiek van de invloed van sociale media, het subtiele samenspel van leeftijd en geslacht in winkelvoorkeuren, de cruciale rol van omnichannel-strategieën, en de opkomende duurzaamheidstrend in het bewustzijn van de consument.

Enkele inzichten die je in de gids zult terugvinden:

• Vrouwen geven aanzienlijk meer uit aan mode dan mannen, bijna het dubbele bedrag na het betalen van rekeningen. Tevens besteden vrouwen ook meer dan drie keer zoveel dan mannen aan cosmetica.

• De helft van de Nederlandse bevolking heeft nog nooit een aankoop gedaan via een social media-advertentie, en een nog grotere meerderheid heeft nog nooit een aankoop gedaan via een influencer (66%).

• Slechts 15% van de Nederlandse consumenten controleert duurzaamheidsreferenties voordat ze een aankoop doen.

Elk gedeelte van deze handleiding zit boordevol gerichte strategieën en deskundige inzichten, ontworpen om je te helpen geïnformeerde beslissingen te nemen en je voorsprong te behouden in 2024. Of je nu je marketingstrategie wilt verfijnen, de betrokkenheid van klanten wilt verbeteren of duurzamer wilt gaan ondernemen, de antwoorden liggen binnen handbereik.

Lees hier verder om te ontdekken hoe je deze inzichten kunt omzetten in een weg naar succes, ervoor zorgend dat 2024 niet zomaar een jaar is, maar jouw meest succesvolle jaar in de altijd veranderende wereld van retail.