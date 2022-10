Waarde transacties afgelopen drie maanden teruggelopen

De afgelopen drie maanden is de totale waarde van transacties met 1,5 procent teruggelopen in vergelijking met een kwartaal eerder, zo meldt ING. De bank ziet dit als teken dat de vrije bestedingen en de consumptie onderdruk staan. “Zeker als we ons realiseren dat de transactiecijfers (nominale) waarde-cijfers zijn in tijden van hoge inflatie. Dit betekent dat de verkopen uitgedrukt in volumes nog sterker zijn afgenomen,” aldus de bank in een statement.

ING meldt daarnaast specifiek dat bij kledingzaken de waarde van de transacties met 2,6 procent gedaald is. Opvallend genoeg meldt ING twee cijfers als het gaat om de modebranche. Een daling van 2,5 procent als het gaat om transacties die met een pinpas zijn betaald en een daling van 5,8 procent als het gaat om modeaankopen die zijn betaald met iDeal en dus online zijn gedaan.

ING geeft aan dat het vanwege de recente ontwikkelingen in de transactiedata verwacht dat de consumptie in de tweede helft van 2022 duidelijk zwakker zal zijn dan in de eerste helft. “Inmiddels hebben ook de inhaaleffecten, die de consumptie tijdelijk nog konden stutten, ingeboet aan kracht.”