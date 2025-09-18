Waarom echte merken vandaag de dag echte ruimtes nodig hebben

De beelden van de massa die naar de opening van het nieuwe Westfield winkelcentrum in het Hamburgse Überseequartier stroomde, spraken boekdelen. Meer dan tweehonderdduizend bezoekers in één weekend. Een prestatie die geen enkel algoritme kan nabootsen. Hoe persoonlijk of data-geoptimaliseerd digitale campagnes ook mogen zijn, mensen verlangen naar meer dan klikken. Ze willen ervaringen en tastbare verbindingen. Dat zoveel online aanbieders nu op zoek zijn naar fysieke winkelruimte, is een duidelijk signaal: klantenwerving mag dan online plaatsvinden, merkloyaliteit en emotionele binding ontstaan in fysieke ruimtes.

Auteur Timo Schönauer is co-CEO van de Liganova Group, een internationaal opererende bureaugroep voor Brand Experiences & Spaces. Liganova werkt samen met wereldwijde premium merken en ontwikkelt innovatieve merkervaringen die fysieke en digitale werelden naadloos met elkaar verbinden. Schönauers focus ligt op toekomstgerichte merkvoering en de strategische doorontwikkeling van de groep en haar diensten.

Van digitale ontmoeting naar verbinding in de winkel

Merken zoals Alo Yoga laten zien hoe het moet. Terwijl ze hun imperium hebben opgebouwd met een sterke digitale aanwezigheid, zijn hun fysieke winkels ware hubs geworden. Ze verkopen niet alleen sportkleding, maar creëren een lifestyle. Hun winkels beschikken vaak over yogastudio's, sapbars, evenementen- en gemeenschappelijke ruimtes. Ze bieden regelmatig gratis yogalessen, meditaties en community-evenementen aan, waardoor de winkel een ontmoetingsplaats wordt voor gezondheidsbewuste mensen. Deze aanpak maakt van kopers actieve deelnemers aan de lifestyle van het merk. De fysieke ruimte wordt een plek van ontmoeting, uitwisseling en een gevoel van verbondenheid met een op waarden gebaseerde lifestyle community. Een aankoop voelt hierdoor minder als een transactie en meer als een investering in welzijn.

Liganova co-CEO Timo Schönauer Credits: Liganova

Het succes van direct-to-consumer merken (D2C) in de fysieke retail ligt in hun vermogen om hun kernwaarden en digitale ervaring naar de ruimte te vertalen. De winkels zijn niet alleen plekken waar producten worden verkocht, maar fungeren ook als merketalages, community-hubs en ruimtes voor technologische integraties die erop gericht zijn de klantervaring te verbeteren. Deze multi-sensorische ervaring maakt merken toegankelijker en creëert een dieper gevoel van vertrouwen dat op een tweedimensionaal scherm moeilijk te reproduceren is.

De winkel als creatieve hub

Vooral het community-aspect mag nooit worden onderschat. Een schoolvoorbeeld van het bouwen van een eigen belevingswereld is het in New York gevestigde merk Aime Leon Dore. Wat begon als een modelabel, heeft zich ontwikkeld tot een wereldwijde community. Hun fysieke ruimtes dienen als ontmoetingsplek voor trouwe fans. De winkelervaring in de winkels van het merk is zorgvuldig samengesteld en immersief vormgegeven, verwijzend naar een nostalgische New Yorkse esthetiek. De winkels lijken minder op verkoopruimtes en meer op een prachtig vormgegeven appartement of kunstgalerie. Rijke, warme materialen zoals houten lambrisering, marmer en messing creëren een verfijnde sfeer. Het is een fysieke ervaring van de coole, ingetogen luxe van het merk.

Een belangrijk kenmerk van hun flagshipstores is de integratie van een café, zoals in hun winkels in Londen en New York. Klanten kunnen er ontspannen, contacten leggen en de cultuur van het merk in hun eigen tempo ervaren. Bij deze ervaring gaat het niet alleen om het kopen van een trui, maar om het onderdompelen in de smaakvolle, inspirerende wereld die het merk gecreëerd heeft.

Merken zoals Aime Leon Dore begrijpen dat klanten niet alleen komen om te winkelen, maar ook voor de sfeer, de sociale contacten en de ervaring zelf. De winkel wordt een podium voor gedeelde ervaringen, een plek waar de cultuur van het merk tot leven komt. Of het nu gaat om gecureerde evenementen, kunstinstallaties of interactieve gamification met augmented reality, de fysieke wereld biedt merken eindeloze mogelijkheden om zich op een multi-sensorische, community-gerichte en 'instagrammable' manier te presenteren.

Een strategische investering, niet alleen een verkoopkanaal

Het hoeft echter niet altijd een permanente flagshipstore te zijn. Hoewel het streetwear merk Scuffers na hun digitale succes aanvankelijk uitbreidde naar grote flagshipstores in hun thuisland Spanje, zette het label in op pop-upstores om de Europese markt te verkennen. In verschillende landen openden ze tijdelijke winkels om lokale markten te testen. Ook andere D2C-merken gaan steeds vaker co-retail partnerships aan en vestigen shop-in-shops in grote warenhuizen of concept stores om de markt te verkennen. Voor veel online merken is deze investering strategisch zeer zinvol. Ze kopen niet alleen vierkante meters, maar ook zichtbaarheid, bouwen vertrouwen op bij consumenten en krijgen toegang tot nieuwe doelgroepen. Bovendien wordt de fysieke ruimte een contentmachine: elke winkelopening, elke gecureerde tentoonstelling en elke persoonlijke interactie levert nieuw materiaal op voor sociale media, e-mailcampagnes, PR en samenwerkingen met influencers.

De toekomst van retail is een 'EN'

De slimste merken hebben ingezien dat fysieke winkels niet alleen dienen om te verkopen, maar vooral bestemd zijn voor storytelling en presentatie. Het doel is om een levendige ruimte te creëren die de identiteit van het merk weerspiegelt en het publiek inspireert. Hier komen design en data, gevoel en functie, realtime analyses en ervaringsarchitectuur samen. De winkel levert waardevolle data voor toekomstige verkoopstrategieën, zowel online als offline, waardoor merken hun klanten beter begrijpen en een naadloze, uniforme ervaring over alle kanalen heen kunnen creëren.

Of het nu gaat om een gigantisch nieuw winkelcentrum, een creatieve pop-upstore of een nieuwe winkelpui van een D2C-merk, de trend is duidelijk: we staan aan het begin van een nieuw tijdperk van merkbeleving. Wie denkt dat online het einde van het verhaal is, mist het beste. De retail van de toekomst is geen keuze tussen fysiek of digitaal. Het is beide. Het is meetbaar en menselijk, snel en duurzaam, realtime en ervaringsgericht. Merken die dit begrijpen, creëren ruimtes die een blijvende indruk achterlaten, in onze hoofden en in onze harten.