Wandler opent galerie-retailconcept ‘de Kamer’ in Amsterdam

Amsterdams accessoiremerk Wandler lanceert een kunst-retailconcept, ‘de Kamer’ aan de Tweede Kostverlorenkade 50, pal in de hoofdstad. Dit meldt Wandler dinsdag in een persbericht bij de lancering van de Spring-Summer 2026-collectie.

De Kamer heeft een hybride functie tussen een galerie, showroom en een winkel in, waarbij tassencollecties direct naast het werk van externe kunstenaars en ontwerpers wordt geplaatst.

Elke vijf maanden wordt een nieuwe selectie makers uit de mode en interieur design uitgenodigd om hun werk te exposeren in dialoog met de lederwaren van het merk. De eerste editie focust op Nederlands design, met bijdragen van onder anderen Floor Merjenburgh en Jonas Lutz. Er zitten geen mode-ontwerpers bij.

Het initiatief is een persoonlijk project van oprichter en creatief directeur Elza Wandler en heeft tot doel de inspiratiebronnen achter het merk zichtbaar te maken. Door de collectie in een kunstzinnige omgeving te plaatsen, probeert het merk de beleving rondom zijn 'Dutch DNA' en de productie in de Italiaanse Veneto-regio te versterken.

De Kamer past ook in een bredere tendens binnen de retail om winkels als ‘third place’ in te richten: een plek waar consumenten elkaar om andere redenen dan winkelen, zoals kunst kijken, ontmoeten.