Wanneer winkels meer kunnen dan verkopen

De fysieke detailhandel maakt een comeback. Succesvolle retail is echter geen vanzelfsprekendheid. Terwijl veel winkels leegstaan, zorgen sterke retailconcepten voor rijen voor de deur, een langere verblijfsduur en een echte klantenbinding. De experts van Konrad Knoblauch GmbH weten hoe je succesvolle winkelconcepten ontwikkelt en realiseert die zich onderscheiden van de massa.

“Klanten zoeken plekken met karakter. Winkels die verrassen, inspireren en merken op een geloofwaardige manier beleefbaar maken”, legt Chris Zorn, retailexpert bij KNOBLAUCH, uit. Precies hierop richt het interieurbouwbedrijf uit Markdorf aan de Bodensee zich. In plaats van inwisselbare oplossingen ontstaan er ruimtes met identiteit – individueel ontworpen, functioneel doordacht en consequent afgestemd op het betreffende merk. Alleen al in 2025 heeft KNOBLAUCH zo'n 1.500 projecten gerealiseerd.

Talloze onderscheidingen voor het winkelontwerp

KNOBLAUCH levert een totaaloplossing: van het eerste concept, ontwerp en meubelproductie tot de volledige interieurafwerking. Op verzoek treden ze ook op als hoofdaannemer bij uitbreidingen en de uitrol van shop-in-shop-concepten. De talrijke onderscheidingen voor de winkels bewijzen dat aan de hoge eisen voor design en kwaliteit wordt voldaan. Onlangs werden vijf door KNOBLAUCH gerealiseerde winkels gepubliceerd in het Lädenbuch 2025/2026, een van de belangrijkste vakpublicaties voor innovatieve winkelconcepten.

Merken als Marc O’Polo, opus, mey, olsen, Schöffel en Globetrotter, maar ook retailers met boetieks en modehuizen in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland, vertrouwen op de jarenlange expertise van de winkelbouwers van de Bodensee. Ook in de Benelux heeft KNOBLAUCH al winkels gebouwd.

Overtuigende referenties

mey: Voor de lingerieproducent ontwikkelt en realiseert KNOBLAUCH al vele jaren winkels en shop-in-shop-ruimtes. De nieuwe flagshipstore in Hamburg toont een flexibel, functioneel winkelbouwsysteem dat klanten inspireert.

Beeld: mey

MAXUNDSTELLA: In Vorarlberg realiseert KNOBLAUCH eigentijdse retail met een community-ervaring en regionale flair, inclusief de mogelijkheid voor evenementen.

Beeld: MAXUNDSTELLA

Globetrotter: Duurzaamheid ontmoet design: KNOBLAUCH heeft in 2025 de winkels in Münster en Ulm gerealiseerd volgens het Re:Think-winkelbouwconcept, waarbij bestaande ruimtes duurzaam worden getransformeerd.

Beeld: Globetrotter

Olsen: Het nieuwe winkelconcept zet het merk consequent in de schijnwerpers in de winkels in Hamburg, Oldenburg en Lübeck en wordt doorgevoerd naar meerdere shop-in-shop-ruimtes.

Beeld: Olsen

Robert Ley: 10.000 m² winkelbouw in 1,5 jaar – KNOBLAUCH begeleidt de multibrand-winkelketen op haar expansiekoers.

No space for ordinary bij KNOBLAUCH

Enthousiaste reacties uit de retail

“Met ons nieuwe winkelconcept van KNOBLAUCH hebben we voor onszelf een nieuwe standaard gezet.” Michael Simon, CEO olsen “Alle locaties moeten het KNOBLAUCH-handschrift dragen.” Christian Schwenk, directie Robert Ley “We hebben de mogelijkheid om de kracht van het merk perfect tot uiting te laten komen.” Matthias Mey, eigenaar mey

Waarom KNOBLAUCH?

35 jaar retailervaring: KNOBLAUCH zorgt voor een vlekkeloze winkelbouw Interdisciplinair ruimteontwerp: Interieurarchitecten, architecten en lichtontwerpers ontwikkelen winkelconcepten die merken onderscheiden Totaaloplossing: van ontwerp, projectmanagement en interieurbouw tot meubelproductie en montage Flexibiliteit: KNOBLAUCH ondersteunt ook bij de implementatie van bestaande ontwerpconcepten en bij uitbreidingen

